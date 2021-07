Dit land gaat niet richting dom (zonder gebruik gezond nuchter verstand) elitair programma D66/GroenLinks-afvoerputje, het zit er al behoorlijk in, in die afvoerbuis. In welk Europees normaal functionerend land is de media zo absurd verweven met de lijn van een de D66-/GroenLinks politiek?

Biomassacentrales gaan nog steeds worden gebouwd waar aardse oerbossen wél in verdwijnen! Een rapportage wordt achteraf netjes aangepast voor promo -film Kaag. Om het kartel maar overeind te houden. Vlak voor de verkiezingen op een presenteerblaadje gelegd.

Maar weet u wat het ergste is? Wanneer je er over begint in een gesprek. Meewarige medelijdend kijkende blikken krijg je van Nederlanders wanneer je over deze onderwerpen begint. Zo van: "Nou, die gooit zijn eigen glazen mooi in. Hoort er straks niet meer bij". Wat is een groot deel van dat Nederlandse volk inmiddels een gezapig laf onderdrukt (want wat is het anders?), volgzaam slavenkudde schapen geworden? Hoe dan?

Waar is de weerstand nog om echt voor dit land op te komen en niet voor de dikke eigen ik?

Dit land gaat de komende 30 jaar de armoede in door een energietransitie opgelegd vanuit Europa. Compleet de afgrond in.

Het klimaat zelf is er niet mee geholpen, want elke week bouwt China de volgende kolencentrale... en Duitsland gaat gasleidingen aanleggen voor Russisch gas...

En dan mag een man als Pechtold misschien wel aan het roer om nog heviger te indoctrineren?

Erg dit.