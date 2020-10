Alexander Penthouse is momenteel Chef Rijbewijskeuringen 70-plussers & Een-Armige Chauffeurs, maar u denkt toch niet dat ie tot in de eeuwigheid rijbewijzen blijft stempelen? Die wacht in de luwte van een onopvallende bestuursfunctie totdat hij weer ergens een pluchen positie kan pakken. En het dragen van een ambtsketen is altijd al zijn ambitie geweest. Nou wil het "toeval" dat die posten in Den Haag verdeeld worden en van de vier grote steden is er nog niet eentje voor coalitiepartij D'66. Aboutaleb doet een tweede ronde in Rotterdam (jammer Lex), Amsterdam is van GroenLinks en Jan van Zanen is door Rutte persoonlijk van Utrecht naar Den Haag verordonneerd, ondanks dat de populaire vvd'er zelf graag in Utrecht had willen blijven. Ligt die stad dus open en al in 2013 had Pechtold een oogje op de Domstad. Allemaal kopiepasta uit een eerder topic inderdaad, maar nu valt zijn naam ook bij RTV Utrecht en in het kader van de Pechtoldwatch is deze voor de notulen van de baantjescarrousel: "Pechtold wordt veel genoemd als nieuwe burgemeester, omdat het nu een goed moment zou zijn voor hem en hij zou Utrecht een warm hart toedragen." Nou Tom, die Halsemadans ben je ontsprongen (zoals je donderdag nog zo vrolijk vertelde). Wat zeg je over deze kandidaat?