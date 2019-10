Aan die bewering van zijn gekrenkte buitenvrouw Anne Lok moesten we ineens weer denken toen we op een politiek spelletje van D66 stuitten.

Een jaar geleden deed Lok die uitspraak, en een interview met Rotterdamse D66-fractievoorzitter Nadia Arsieni bracht hem in herinnering. Zij laat namelijk weten dat haar partij nog niet besloten heeft of ze een derde termijn voor Ahmed Aboutaleb willen steunen. Logisch, als ze Pechtold willen helpen om de ambtsketting om te hangen. D66 staat na grootste partij Leefbaar Rotterdam (11 zetels) een met drie andere partijen gedeelde tweede plaats, en zit met vijf (!) andere partijen in een coalitie, die gevormd werd door actieve uitsluiting van Leefbaar Rotterdam - een politieke machtsgreep waar Pechtold zich vorig jaar actief mee bemoeid heeft: "Met veel zorg is Leefbaar buiten de formatie gehouden", citeerde De Stentor destijds Anne Lok.

Maar voordat u denkt 'Ja hoor GeenStijl heeft weer een haakje gevonden voor het bashen van een Kereltje dat tegenwoordig rijbewijzen uitdeelt bij het CBR', dat interview met Arsieni is best wel goed (openen in incog-tabje), qua venijnige feedback op het bestuur Aboe Taleb. Zinnige zorgen over het veel te uitgebreide blow- en alcoholverbod, rationele bezwaren tegen het preventieve fouilleer-beleid, schurende kritiek op nalatigheid rond de dood van Humeyra en Grote Vraagtekens bij het repressieve demonstratiebeleid van Rotterdam. Kortom: D66 vindt Aboutaleb gewoon te conservatief, wat we óók weer logisch vinden over een burgemeester die zichzelf 'salafist' noemt.

We moesten alleen wel heel hard lachen om de quote "Pragmatisme kan gevaarlijk zijn", want die is natuurlijk wel supertjes stereotyperend voor hoe D66 altijd de neiging heeft om politiek beleid te framen als een ontzettend ingewikkelde takenstapel waar alleen hoogopgeleide & doorgeleerde D66'ers voor geschikt zijn. Desalniettemin en tot slot: de petitie "Pechtold niet geschikt als burgemeester van Rotterdam" zou best weer eens tot leven kunnen komen...