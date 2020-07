FF snel googlen en Pechtold is meteen niet meer houdbaar als burgemeester.

www.stopdebankiers.com/duistere-verle...

Quote:

Die kwamen erop neer dat de gemeente Leiden bij een onteigeningsprocedure van een stuk bedrijfsgrond t.b.v. woningbouw een ernstige,niet bestaande, bodemverontreiniging in scene had gezet. Daarom werden de noodzakelijke saneringskosten vanwege het principe dat de vervuiler betaalt, bij de hevig protesterende eigenaar in mindering gebracht op de onteigeningsprijs. Anders

gezegd: Leiden kwam door deze truc voor een koopje aan de bouwgrond want eenmaal onteigend was de sanering natuurlijk niet meer nodig. Die werd dan ook nooit uitgevoerd, maar kereltje Pechtold weet alles van rattige en smerige politieke spelletjes.

Die eigenaar is niet veel later overleden doordat deze helemaal naar de klote was geholpen door PechDrol.