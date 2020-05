Je kan ook gewoon niet winnen hè, als burger? De burgemeester van Heerhugowaard, Bert Blase, en lokaal Haags fuifnummer Richard de Mos hadden zich onder luid gejuich openlijk gekandideerd voor het burgemeesterschap van de Stad van Vrede en Recht in het Hart van Onze Democratie. We hebben ze daarover live geïnterviewd op GeenStijl, en een dubbelinterview met de heren geplaatst. Maar het mag allemaal niet zo zijn: de Kroon is uit het proces gehaald, maar het Kartel nog niet. Open sollicitaties zijn NIET DE BEDOELING in de dichtgetikte baantjesmolen der burgemeestersbenoemingen. Alexander Pechtold moet namelijk burgemeester van Den Haag worden Commissaris van de Koning Jaap Smit (een saaie stijve snobbige clichégristendemocraat met een enorme bijbaantjeshark) wil niet hebben dat De Gewone Hagenees wat te zeggen krijgt over wie hun burgervader of -moeder zou moeten worden. En heeft derhalve doodleuk Blase en De Mos van de ivorentorentrap geduwd en uit de selectie verbannen. Zo werkt dat, in Dit Land. De achterkamertjes winnen het weer, verklaren de beide gebonjourde would be-burgemeesters in een verklaring na de breek. Why can't we have nice things?, vragen wij ons daar vertwijfeld bij af.

Integrale reactie Bert Blase en Richard de Mos

Code Oranje voor de democratie: Achterkamertjespolitiek wint het van voorvechters gekozen burgemeester

Jaap Smit, verklaard tegenstander van openbaar solliciteren, heeft besloten om zowel Richard de Mos als Bert Blase, na een eerste gesprek, af te wijzen als kandidaat voor het burgemeesterschap van Den Haag. Beiden hadden hun sollicitatie naar de functie openbaar gemaakt, omdat zij afwillen van achterkamertjespolitiek.



Commissaris Jaap Smit had eerder al laten weten de openbare sollicitaties van Blase en De Mos niet te verwelkomen. Hij noemde hun actie ‘complicerend’ en pleitte voor ‘rust’ rond de procedure van Den Haag. In vervolg daarop heeft hij beide kandidaten laten weten dat zij niet tot zijn selectie behoren.



De actie van de commissaris illustreert precies de black box die de hele gang van zaken is. Zonder openbaarheid en zonder verantwoording wijst de commissaris kandidaten af die het hem lastig maken. Niemand heeft zicht op dit proces. Kandidaten die zich keurig aan zijn wensen hebben gehouden, gaan nu door. Zonder dat de inwoners van de stad daar enige invloed op hebben kunnen uitoefenen en zonder dat de kandidaten zichzelf aan de stad hebben voorgesteld. Zo wordt het ons-kent-ons circuit in stand gehouden. Den Haag krijgt dus een burgemeester die niet zijn nek heeft uitgestoken door zijn sollicitatie openbaar te maken en die ongetwijfeld afkomstig is van een gevestigde partij. Een gemiste kans voor de stad en Code Oranje voor de democratie.



Bert Blase: ‘Natuurlijk was ik hiervoor gewaarschuwd. De commissaris heeft in deze procedure veel onzichtbare en ongecontroleerde macht. Dat is echt niet meer van deze tijd. Ik blijf mij daarom inzetten voor openbaarheid. Onze bevolking is daar allang aan toe.’



‘Het is bizar dat de bekendste en belangrijkste bestuurder van de stad in een schrale partijpolitieke tombola wordt verkozen, in het geheim en achter gesloten deuren. In plaats van te kiezen voor openheid en transparantie, waarbij kandidaten op campagne gaan en in debat gaan met elkaar en met de stad, blijft de gevestigde orde kiezen voor achterkamertjes, de banencarrousel en sferen der geheimzinnigheid uit een achterhaald en ondemocratisch systeem’, aldus Richard de Mos, die iedereen oproept om bij de Tweede Kamerverkiezingen op een partij te stemmen die de gekozen burgemeester mogelijk maakt. De Mos heeft geen spijt van zijn openbare sollicitatie: ‘De stad weet nu waar ik voor sta: Oplossingsgerichte Ombudspolitiek waarbij mensen vooruit geholpen worden in plaats van links-rechts gezanik. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is het laatste woord gelukkig wel aan de kiezer en kan de stad massaal voor die nieuwe vorm van politiek kiezen”.



Bert Blase

Richard de Mos