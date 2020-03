Afleiding democratisch geïnteresseerden & lokaal Haags kijkerspubliek: een interview over lokale, directe democratie. Want in tijden van supranationale schaalvergroting is het des te belangrijker om het kleine te bewaken.

Om 13:00 uur gaan we (op veilige sociale afstand) digitaal live met twee Haagse burgemeesterskandidaten, Richard de Mos (Groep de Mos) en Bert Blase (burgemeester Heerhugowaard). Beiden hebben tegen alle achterkamertjesmores in hun kandidatuur voor het burgemeesterschap van de mooie stad achter de duinen publiek bekend gemaakt, en daarover gaat Niesco Dubbelboer (Stichting Meer Democratie) ze aan aan de tand voelen, bijgestaan door GeenPeil-sidekick Bart Nijman (die dit stukje enigszins ongemakkelijk in derde persoon heeft zitten tikken).

De Mos, fractieleider van de grootste stadsfractie Hart voor Den Haag, heeft een onderzoek aan zijn broek hangen naar mogelijke schimmige vergunningsgunningen, maar kiest voor open vizier en de strijd naar voren. Bert Blase strijdt al jaren voor meer directe democratie (momenteel namens Code Oranje), en om burgers meer inspraak in hun eigen lokale bestuur te kunnen geven, zijn beiden voorstander van de gekozen burgemeester - evenals een meerderheid van het electoraat. Daarover gaan we om 13:00 uur LIVE in gesprek op het kanaal van Café Weltschmerz.

Zelf meepraten?

Drop je vragen in de comments, we doen tijdens het ongeveer drie kwartier durende viergesprek een blokje kijkersvragen.