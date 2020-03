Even wat anders, want de democratie moet ook door.

Onlangs maakte Bert Blase (op dit moment burgemeester in Heerhugowaard) zijn kandidatuur bekend de het burgermeesterschap van Den Haag. Daarmee hoopt hij de schimmige achterkamertjes van het ambtskettingenkartel open te breken. Richard de Mos - nog een eitje te pellen met het kartel - volgde prompt met dezelfde bekendmaking en nu zijn er dus twee heren die openlijk aangeven gekozen te willen worden als burgemeester van de Hofstad. Your move, Alexander Pechtold!

Vanuit de GeenPeil-gedachte leeft alhier nog steeds een wens voor directere democratie en daarom houden we vrijdag 27 maart om 13u00 uur een live & lockdown-proof online dubbelinterview: Niesco Dubbelboer (Stichting Meer Democratie en oud-PvdA Kamerlid) en Bart Nijman (bekend van een succesvol GeenPeil-referendum en een gefaalde Kamercampagne) interviewen Bert Blase en Richard de Mos via een internetachtige constructie, namelijk via YouTube op het kanaal van Café Weltschmerz.

Het debat zou eerder al fysiek in Den Haag plaatsvinden maar werd om de bekende reden afgelast. Meer info na de breek, het livedebat is vrijdag om 13:00 uur op de front page van GeenStijl te volgen.

“Tijdens het debat voelen we Richard de Mos en Bert Blase aan de tand over hun plannen voor Den Haag en waarom zij gekozen hebben voor een openbare kandidatuur en waarom zij de beste persoon denken te zijn voor deze job”, zegt Niesco Dubbelboer. “We willen hiermee laten zien dat een open, democratische selectie van burgemeesters de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn.”

In februari riep Meer Democratie de Haagse gemeenteraad op om een verkiezing te organiseren voor de nieuwe burgemeester waar alle Hagenaars aan kunnen deelnemen. Dubbelboer: “De raad kan dit eenvoudig doen omdat de minister bij de benoeming in de praktijk altijd de aanbeveling van de gemeenteraad volgt. Die kan haar aanbeveling eenvoudig laten afhangen van de voorkeur van de burgers.”

Meerderheid wil gekozen burgemeester

Volgens bijna alle opiniepeilingen willen burgers zelf hun burgemeester kiezen. Nederland is vrijwel het laatste land in Europa waar de burgemeester nog benoemd wordt.

Meer Democratie en GeenPeil zijn blij dat twee kandidaten zo moedig zijn geweest om hun sollicitatie in het openbaar te doen. Bert Blase maakte zijn kandidatuur bekend op 19 februari. Hij is momenteel burgemeester van Heerhugowaard, was eerder burgemeester in Vlaardingen, Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam en is mede-oprichter van de democratische vernieuwingsbeweging Code Oranje. Op 11 maart maakte ook Richard de Mos zijn sollicitatie publiek. De Mos is oud-Tweede Kamerlid voor de PVV, oud-wethouder en oud-loco burgemeester van Den Haag en momenteel leider van de grootste Haagse raadsfractie, Hart voor Den Haag.