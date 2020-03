Zullen we nou eens iemand nemen die nog géén schimmige schandalen etc.. op z'n palmares heeft, je weet wel, gewoon een integer persoon die in z'n leven tot nu toe nog geen grove misstappen begaan heeft? Als ik mee moet komen helpen bij de peuterspeelzaal moet ik al een VOG kunnen tonen, dit is voor bestuurders niet nodig lijkt het, eerder een belemmering. Niet alleen deze knakker he? Het is dat het allemaal op de achterkant van sigarendoosjes besloten wordt maar ik zou wel graag eerst eens de achtergronden van de kandidaten willen uitvlooien voordat er uberhaupt op gestemd kán worden. Door ons, het volk welteverstaan. Burgemeesters zijn ondertussen knap machtig geworden en kunnen ingrijpend andere wetgeving in "hun" stad invoeren buiten de landelijke politiek om. Het is niet meer dan logisch dat die gekozen moeten worden door de inwoners van die stad zelf en niet in 1 of ander achterkamertje. Dat is niet democratisch en niet bevorderlijk voor de democratie. Ik zal het wel te naief zien maar ik wil eigenlijk per direct burgemeestersverkiezingen. Hoe staat die de Mos daar eigenlijk in, wat is zijn standpunt in deze?