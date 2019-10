De coalitiepartners van Groep de Mos, de partij die met vlag, wimpel en een beetje sponsoring de Haagse gemeenteraadsverkiezingen heeft gewonnen, laten het Haagse stadsbestuur vallen. Het corruptieonderzoek naar wethouders Richard de M. en Rachid G. is voor vvd, D66 en GroenLinks reden om de stekker uit de samenwerking te trekken. Dit, terwijl de volstrekt objectieve Den Haag-watcher John van Zweden, die toevallig weleens een lening aan Richard de Mos geeft en toevallig weleens opduikt in afleveringen van Groep De Mos TV, haarfijn heeft uitgelegd dat Ries juist 'hartstikke goed bezig' is. Eeuwig zonde dus voor de stad, die het ook al zonder Henk Bres in de raad moet stellen. Maar wij zijn nu vooral benieuwd of er andere partijen te vinden zijn die verantwoordelijkheid willen nemen voor het opzichtig geblunder van BM Krikke.