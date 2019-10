Pijnlijk bericht voor onze favorietste wethoudâh van Den Haag Richard de Mos van Groep De Mos. Groep De Mos is de echte partij van het volk in Den Haag, en dan met name het volk dat de wethouder af en toe een extra envelopje toeschuift. "Twee wethouders van de gemeente Den Haag, Richard de Mos en Rachid Guernaoui (beiden Hart voor Den Haag/Groep de Mos), worden verdacht van het tegen betaling regelen van vergunningen." Nou heeft Richard nooit echt een geheim gemaakt van zijn innige banden met de lokale ondâhnemâhs, maar vertrouwelijke info doorspelen naar vriendjes en/of je laten betalen voor vergunningen is gewoon een hele foute bingo, ga niet langs START & neem je rotzooi mee. Als de zaak, zoals Omroep West suggereert, ook nog eens aan het rollen is gebracht door Arnoud van Doorn is het extra naadje, want het laatste wat dit land kan gebruiken is als die weggooier eens een keer ergens gelijk in krijgt.

UPDATE: College vraagt wethouders om terug te treden.