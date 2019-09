Wat moet het toch heerlijk zijn om je bij door jezelf veroorzaakte ellende altijd te kunnen verschuilen achter een schildje van 'islamofobie' en 'moslimhaat' - je weet dat je eigen mensen er toch niet doorheen kunnen prikken. Je maakt er een bende van (in casu onwaarheden vertellen) en mensen die het hardst tegen je aan gaan trappen zet je weg als islamofoben en moslimhaters. Dan probeer je zoveel mogelijk minions achter je te krijgen in je malle frame (Zie je wel! Zij haten moslims!) en aan het einde van het liedje schuif je de tegenstander doodleuk polarisatie in de schoenen, terwijl het precies datgene is wat jij aan het doen bent: mensen tegen elkaar opzetten. In casu Arnoud van Doorn, met wie je vooral medelijden moet hebben omdat-ie niet helemaal goed bij z'n kokosnoot is, maar hij geniet wel van een oorlogje hier en daar, dus toe maar. El Doorn liegt de boel aan elkaar en de luitjes van De Mos (en Omroep West kennelijk) zijn islamofoben en moslimhaters. Dat ziet Arnoud toch fout. Ze hebben geen hekel aan moslims, ze hebben een hekel aan Arnoud van Doorn, een staatsgevaarlijke en rabiate idioot die walgelijke en achterlijke uitspraken doet en bij wie het vooral wachten is tot de moslims zelf ook inzien dat die gast niet helemaal lekker is, zodat-ie eindelijk een keer van zijn sokkel dondert.