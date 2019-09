Je zou maar uit een rechtgeaard islamnest (geen idee of zulks in de praktijk bestaat maar toe maar) komen, dan groei je op met allemaal van dat stichtelijke geleuter en op een dag kom je erachter dat een compleet lachwekkende clown, voormalig gruppenführer van de PVV Arnoud Akbar van Doorn, de woordvoering van het Haagse chapter van je ideologie op zich neemt. Dan verwacht je een of andere wijsgeer uit het Midden-Oosten of desnoods een brute gast met lange baard, maar dan krijg je zo'n bleke kluns, die het bewonderenswaardig genoeg voor elkaar krijgt de islam - vanwege akkefietjes her en der toch al niet genomineerd voor de populariteitsprijs - zwaar voor lul te zetten. Enfin, kennelijk vindt iedereen het pri-ma dat het ratje niet alleen heel Den Haag onderkeutelt met zijn rabiate geharrewar, maar nu heeft-ie ook z'n eigen nest bevuild. Arnoud heeft namelijk GELOGEN over een stagiair naar aanleiding van een onbeholpen tweet over een knuffelactie bij een voetbalpot. Die stagiair bestaat uiteraard niet, want Arnoud claimt zijn respect gewoon op eigen titel en daar heeft hij echt geen vrouwelijke onderdaan voor nodig. Bij de vvd zijn ze voor minder gegaan. Omroep West zit er in ieder geval bovenop, dan kunnen wij weer even aan andere dingen denken dan aan Arnoud 'tegenstanders van de islam moeten vernietigd worden' van Doorn, want meer kots past er niet meer in de mond.