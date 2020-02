Vanwege steeds verder uitdijende overheid en politieke schaalvergroting (en alle ellendige gevolgen van dien) is het onderhand tijd dat kleine gemeenschappen juist meer en betere inspraak krijgen op hun eigen bestuur. Met lokale referendums, of in de vorm van een gekozen burgemeester, om de achterkamertjes-benoemingen aan kaarthouders van de baantjesmolen een halt toe te roepen. Dat laatste is dankzij een Grondwetswijzing (het schrappen van de kroonbenoeming) mogelijk, mits de Tweede Kamer dat nog even per wet bevestigt. Een gekozen burgemeester zou een stukje saamhorigheid terug in de samenleving kunnen brengen, en het centrale aanspreekpunt voor zorg, veiligheid en openbare orde voor alle kiezers toegankelijker maken.

Onlangs maakte Lucas Hartong zijn sollicitatie als burgemeester van Kapelle openbaar en dat zou voor oprechte kandidaten in Den Haag ook een goeie zet zijn: gooi maar open die solliciatieprocedure. Onze vrienden van Meer Democratie zijn alvast begonnen met een campagne, want maandag wordt de profielschets van de opvolger van Pauline Krikke en Johan Interimkes bekend gemaakt. De belangrijkste functie-eis is al bekend: de volgende burrie moet goed zijn met duimstokken, om houtstapels te meten.