Oud-PVV Europarlementariër Lucas Hartong wilde, u mag het best weten, burgemeester worden van Kapelle. Hartong, theoloog, journalist, en oud-politicus met ruime ervaring in provincie-, lands- en Europees bestuur, solliciteerde tweemaal op de ambtsketting van het ruim twaalfduizend zielen tellende Zeeuwse dorpje in het smal van Zuid-Beveland, maar werd tweemaal te licht bevonden door de vertrouwenscommissie. Is het vanwege zijn PVV-verleden? Moeilijk te zeggen: de vertrouwenscommissie te Kapelle heeft in de afgelopen twee jaar al negenendertig sollicitanten te licht bevonden voor de functie. Terwijl het buurdorp van Kloetinge, Biezelinge en Wemeldinge toch niet meteen het hart van bestuurlijk, economisch of strategisch Nederland is - met alle respect natuurlijk. En nu is er haast: de waarnemend vvd-burgemeester zit er al twee jaar, en vertrekt in maart als burgervader naar een ander dorp.

Maar ja. Extreem geheimzinnige procedures, geheime belangen, geheime baantjesmolen, gesloten achterkamertjes, politieke handjeklap - en het volk mag niks weten. (Hoe denkt u dat Halsema anders wist te winnen van échte favoriet Carolien Gehrels?) We hebben geen paard in de race verder, maar die Hartong lijkt ons best een geschikte burgerpeer voor Kapelle. Dat-ie zijn sollicitatie openbaar maakt, is sowieso al een pluspunt voor hem. Zouden er meer moeten doen: wie zijn die andere 38? Waarom wilden ze? Waarom zijn ze "te licht" bevonden?

In november 2018 is de kroonbenoeming van burgemeesters geschrapt, met dank aan D'66, en daarmee ligt de wettelijke weg naar een gekozen burgemeester open: met een simpele Kamermeerderheid kan de wet gewijzigd worden, en zou iedere gemeenteburger voortaan z'n eigen lintjesknipper kunnen kiezen. In een tijd waarin openbare veiligheid, handhaving en (jeugd-) zorgbeleid een steeds grotere rol opeisen, is het best een goed idee dat burgers niet alleen zelf kunnen kiezen wie de derde punt van de veiligheidsdriehoek politiechef, OvJ & burgemeester mag zijn - maar hem of haar daar ook op af kunnen rekenen. Lokale belangen gaan dan automatisch zwaarder wegen dan de landelijke baantjesmolen. Pak eens door, D'66. Alleen die kroon er tussenuit is maar het halve werk.