Hee dat is toevallig. Wisten we onlangs nog te melden dat de inwoners van Den Haag graag hun eigen burgemeester willen kiezen en prompt is daar Bert Blase, de eerste kandidaat die zich verkiesbaar wil stellen. Bij het volk, dus niet via de benoemingsmachine van de achterkamers. Blase is een directe democraat die al jarenlang ijvert voor meer inspraak en minder achterkamertjes (check z’n wiki). Meer nog is Blase geen bestuurlijke blaaskaak: het volk is de baas, niet de regenten. Daarom maakt ie z’n sollicitatie openbaar, in de hoop dat andere geïnteresseerden die Johan Interimkes willen opvolgen dat ook zullen doen. Het zal ons benieuwen of Alexander Pechtold daar mans genoeg voor is. En we kijken natuurlijk ook een beetje richting Richard de Mos, want als lokale kanonnen helpen om de geheimhouding rond de burgermeestersbenoemingen te doorbreken, kan die baantjesmolen misschien een keertje stil gezet worden: als meerdere kandidaten hun sollicitatie openlijk op tafel leggen, wordt het voor de regentenklasse des te moeilijker om een Anonieme Kartelpoliticus te benoemen. Dus HUP BERT, en hou ons op de hoogte!

BertBonus: Strandvuren Scheveningen komen terug

En dan de allerbelangrijkste vraag in deze openbare sollicitatie: gaat u als burgemeester van Den Haag oudjaarsvuren op het strand toestaan?

“Jazeker. Ik heb tijdens mijn burgemeesterschap in Vlaardingen laten zien dat dit mogelijk is, mits er een goede organisatie van inwoners is en een hechte samenwerking met politie en brandweer. Inclusief duidelijke afspraken natuurlijk.”

(Bron: interview in Trouw)