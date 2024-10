Frisse morgen, Utrechters, Utrechtenaren, 030-zeggers, Tom Staal, Henkie Westbroek en overige Mien Stadje-aficionados. VLUCHT NU HET NOG KAN. Ga weg. Verhuis. Emigreer. U hebt nog ZES JAAR om het verschrikkelijke Sharonistan vaarwel te zeggen. En zo niet dan vriest u weldra dood danwel krepeert u de bibberkou want vanaf 2030 mag er GEEN HOUT MEER GESTOOKT WORDEN in Utrecht. Het wordt u - de vrije burger - onmogelijk gemaakt om in uw eigen warmtevoorziening te voorzien, u MOET onder het juk van de slimme-meter energiemaffia gebracht worden. Open haarden en houtkachels zijn niet meer toegestaan wegens iemand met astma in Kanaleneiland. Ook moet de biomassacentrale Lage Weide (in werking sinds 2019) d.i.c.h.t. want daar stoken ze vooral kletsnat snoeiafval, riet en gras (= heel veel rook, zie ook: FILMPJE). Kortom: u vriest over zes jaar dood in Utrecht, maar dan wel met "schone longen". En dat is kennelijk ook wat waard, voor de organenrovers van links.