Toe maar! D66-dino Alexander Rinnooy Kan - ooit drie jaar op rij De Meest Invloedrijke Man - maakt zich in de sjieke Rokinbode druk om ons roze webstekje. Of eigenlijk is hij boos op "serieuze media", die wel ruimschoots aandacht schonken aan "de verdachtmakingen van GeenStijl" (lees: 300 pagina's zuiver feitelijke Wob-opbrengst die de Innige Banden tussen de NPO, BuZa en D66 aantoonden tijdens de totstandkoming van de VPROpaganda voor Sigrid Kaag), maar niet aan het rapport van de NPO Ombudsman waaruit (volgens de D66-dino) "ondubbelzinnig" blijkt dat er "geen sprake was van beïnvloeding die de journalistieke grondregels schendt." Zijn aanbeveling: journalistiek en politiek moeten juist nóg inniger gaan samenwerken "om hun democratische kerntaken fatsoenlijk uit te kunnen oefenen."

Nou T-Lex Dino Kan. Leuk dat je meeleest, dapper van je dat je met dit nietszeggende stukje partij-viagra vanuit de oudewittemannenhoek opstaat (ha!) tegen de vermeende "vrouwenhaat" die Kaag te verwerken krijgt omdat haar nieuwe leiderschap moreel gecorrumpeerd is. Maar nu weer even serieuze journalistiek: het was de NPO Ombusdchick zélf die op vrijdagavond vlak voor het perscabaret van Mark & Hugo haar witwasrapport achter de wilde gebaren van Irma trachtte weg te stoppen. Wij van dit serieuze weblog hebben het derhalve op zaterdagmorgen pas op de ontbijttafel ontleed. De innige banden worden inderdaad wat opgerekt, maar zeker niet "ondubbelzinnig" ontkend, want de ombudsvrouw schrijft ook: "Documentaires over of portretten van politieke kopstukken zijn bijna altijd journalistieke producten. Dan moet je zelfs de schijn van meedenken, meewerken of meewegen niet willen hebben." Die schijn, en wel meer dan schijn, die is breed geanalyseerd in allerlei serieuze media.

Slotzin van Kan: "In het goed geïnformeerd houden van kiezers, lezers, burgers schuilt een groot gezamenlijk belang dat ons allen raakt." Jep, eens. Daarom is het goed dat het Wob-verzoek aan de dag legde dat kiezers, lezers, burgers en kijkers van de Kaag-docu een naar de wensen van BuZa & D66 gekneed propagandaproduct kregen opgediend. Die Wet openbaarheid bestuur is een uitstekend informatiemiddel, zo is maar weer eens gebleken. Dank voor het oprakelen, Alex, ouwe archeologische vondst dat je d'r bent. Je mag weer terug afdalen in je tombe.

Lol. Zelfs Oud-NPO'ers vinden de NPO een staatsomroep

Omdat het ook niet té serieus moet worden