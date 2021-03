Hij treedt hierbij in de voetsporen van Marcel van Dam, die in het gelijknamige programma anderen de maat nam en hen probeerde te betrappen op inconsequenties in hun denken en het gebruikmaken een ondeugdelijk en daarom ondeugdzaam moreel kompas.

Marcel van Dam, de man die Pim Foortuyn recht in zijn gezicht zei dat-ie ""een bijzonder minderwaardig mens" was. Je kunt grof zijn, beledigend, je kunt zelfs met godwins gaan slingeren om je opponent zwart te maken, maar iemand een bijzonder minderwaardig mens noemen, dat is beyond godwins, dat is laaghartig, vuig, vuil.

Als de fantasieloze programmamakers mij zouden vragen wie ik geknipt vind om binnen deze oude naar mottenballen stinkende formule Marcel van Dam te mogen opvolgen, dan zou ik inderdaad meteen aan Alexander Pechtold denken. Je zoekt namelijk naar iemand die zelf niet deugdzaam handelt maar graag anderen erop wil wijzen dat ze niet deugen, iemand die er een satanisch genoegen in vindt om te oordelen en te veroordelen en daarmee op punten te winnen van zijn tegenstander, een verkoper van gebakken morele lucht, een morele luchtfietser, een toneelspeler, een potsenmaker die goede sier maakt met zijn eigen in elkaar geknutselde deugdzaamheid, zwaaiend met een morele scepter van bordkarton in een decor van dunne houten wandjes. .

Ik zie het helemaal voor me, Alexander Pechtold die als een veilingmeester de ene deugd na de andere afhamert tot er niks overblijft en dan triomfantelijk uitroept dat hij het kwaad heeft verslagen. Een veilingmeester die nooit de werkelijke waarde waarde ziet van wat er voorbijkomt omdat het bij hem nooit om die waarde gaat en hij enkel kijkt naar wat het voor hem en de zijnen oplevert.