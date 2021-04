Straks hebben we alleen nog de kruisjes, de keppeltjes, de kopvodden, de tulbanden, de feestdagen en allerlei andere symbolieken over om erachter te komen met wie we te maken hebben. Dan is onze wereld volledig schizofreen geworden. Dan mag niets meer in de archieven staan, maar moet je ontzettend op al die uiterlijke kenmerken letten om vooral niet te beledigen of op lange tenen te gaan staan. Dan staat het geslacht niet meer in het paspoort, maar moet je een lexicon bij je dragen, van buiten kennen en perfect toe kunnen passen als je iemand tegenkomt die zich ergens in die LHBTQ- reeks heeft verschanst en moord en brand schreeuwt als je het verkeerde persoonlijke voornaamwoord hebt gegokt.

Dat is de Woke-chaos die ons te wachten staat. We mogen niet in hokjes denken omdat de wokies extreem in hokjes zijn gaan denken. We schrijven Black met een hoofdletter, white met een kleine letter, krijgen een Omroep Zwart, de witte man krijgt overal de schuld van, gewoon omdat-ie wit is, maar discrimineren, onderscheid maken, nee, dat mag het CBS niet.

Het is opvallend. De onderscheiden verdwijnen niet, integendeel, sommige onderscheiden worden verboden, zijn taboe, en andere onderscheiden worden juist ingevoerd en aangescherpt. Het is het tijdperk van het opgedrongen onderscheid, het politiek geladen, extreem gepolitiseerde, door de revolutie opgelegde onderscheid. Geen onderscheid is meer mogelijk dat niet óf moreel goed óf moreel slecht is. Geen onderscheid is meer onschuldig, handig of nodig, nee, elk onderscheid gaat op de weegschaal en er wordt al dan niet te licht bevonden.

"Waarom ik een hoofddoek draag?" schreef die mislukte columniste van het AD een tijd geleden neer. "Om jullie te vertellen: ik ben moslim, dat je het weet!" Dit is de nieuwe norm in onze prachtige pluriforme multiculturele, met woke-ideologie doordrenkte samenleving. De onderscheiden zijn niet relatief, niet vrijblijvend en vooral niet onschuldig, leggen ons direct een beperkende moraal op en dwingen ons zelfs om het onderscheid dat wij maakten, al was dat op goede gronden, verboden wordt.