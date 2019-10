Gegevens lagen al een half jaar in een open data kelder van het CBS, maar de cijfernerds van de NPO waren even druk met Wilders niet in de kaart spelen

Dus als niemand een feestje organiseert, dan doen wij het zelf wel. Hier alvast even een to-do-list jongens. Richard de Mos huurt een zaaltje af. Chris Klomp kookt de hapjes. Frits Wester regelt de drank. Jan des Bouvrie de wijven. Pauline Krikke doet de beveiliging. Rob Jetten komt langs met een confettikanon. Ferd Grapperhaus bestelt de coke. Marjolein Faber beheert de social media accounts. Stef Blok houdt een praatje. Henk Krol verstuurt de uitnodigingen. Wybren van Haga zet de stoelen klaar. Dotan verzorgt de muziek. En alle bonnetjes kunnen rechtstreeks naar Henk Otten. We hebben namelijk wat te vieren in ons land. In 2018 werden er volgens het CBS in Nederland voor het eerst meer allochtonen mensen mét dan zonder een migratie-achtergrond van een misdrijf verdacht.





Bonuspica: per 10.000 inwoners

Bron