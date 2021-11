Lijkt ons een proportioneel bedankje voor de toegekende zendtijd van twee middagen per week aan kinderfeest Ongehoord Nederland. Nee maar ja weet je. We keken het onderstaande fragment en screenshots daaruit nog eens terug. En bij Shula (D66) hebben we altijd het gevoel dat we naar een soort pratende pterodactyl zitten te kijken die ook maar per ongeluk deze dimensie binnen gestruikeld is, en om vervolgens in deze dimensie te overleven heel hard alle buzzwords en Juiste Dingen uit haar hoofd leerde, dat in derde persoon over zichzelf begon te verkondigen, en vervolgens ineens op de stoel van Chef NPO geparkeerd werd. Enfin, en nu dus Ridder in de Orde van Oranje-Nassau wegens onderstaande. En vanaf 2023 werkt de NPO formeel met "exacte streefdoelen" voor de kleurenwaaier.

Neutrale Publieke Omroep