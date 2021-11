"Voor Nederland."

Shula deed het voor Nederland, ze deed het voor ons, Nederlanders. Ze offerde zich op, ze zag het als een roeping. Ze voelde zich als een Jeanne d'Arc. Shula had een opdracht, en die was om van Nederland een beter land te maken, om daar waar de golven van het verderf al te krachtig aan kwamen rollen het tij te keren.

"Voor Nederland."

Ze was chef van de Publieke Omroep maar zag het als haar taak om een bepaalde politieke signatuur uit te dragen, om een zekere moraal te verkondigen, om een strijd te voeren tegen wat zij als het Kwaad zag.

"Voor Nederland."

Ze zegt het gewoon, Ze komt er gewoon voor uit. Haar NPO was haar vehikel om haar kennis van goed en kwaad als een verstikkende deken over Nederland heen te draperen, elke avond weer, met drie zenders tot haar beschikking en duizend knoppen om aan te draaien.

De pastoor, de dominee, de rabbijn en de imam zullen jaloers op haar zijn. Die moeten hun boodschap uitdragen in een gebouw met slechts een klein aantal gelovigen vóór hen die uit eigen vrije wil gekomen zijn om zich te laten indoctrineren. Terwijl Shula een heel volk kon bespelen, iedereen die op NPO1, NPO2 of NPO3 afgestemd had, en dat niet enkel op vrijdag of zaterdag of zondag, maar dag in dag uit.

"Voor Nederland."

De onbeschaamdheid.