Dat is niks voor Nederland natuurlijk. Dat het lobbyverbod voor ex-ministers, dat op zichzelf al helemaal niets voorstelt omdat je je na je ministerschap nog helemaal het apelazarus mag lobbyen bij andere ministeries, per ongeluk is afgeschaft (complete Wob-dossier daarrrr). Circulaire ingetrokken, niks voor in de plaats gekomen, kan de beste overkomen, heeft iedereen wel eens, in het land DAT AL JAREN HELEMAAL NIETS DOET AAN DE INTEGRITEIT VAN BEWINDSPERSONEN. Kijk, het is ook niet alsof minister Cora van Nieuwenhuizen onlangs nog een paar weken bleef zitten terwijl de premier al lang wist dat ze zou overstappen naar de energielobby, en het is ook niet zo dat Cora van Nieuwenhuizen toen in de camera's van Nieuwsuur zei dat ze de regels niet had overtreden en dat het in die context wel mooi uitkomt dat er helemaal geen regels zijn. Nee hoor. In Nederland gaat alles goed en is er niets aan de hand. Hoezo vertrouwt u de regering niet? Hebt u soms zelf iets te verbergen?

LOL