Nul. Zero. Niks. Nakkes. Nada. Niente. Dat heeft de Nederlandse overheid gedaan met acht aanbevelingen van GRECO, de corruptiewaakhond van de Raad van Europa GRECO (trouwens, de Raad van Europa die een rapport schrijft over corruptie, dat is toch een beetje alsof VPRO-maker Eelco Bosch van Rosenthal een VPRO-hoofdredacteur interviewt over journalistieke normen, maar goed) over de integriteit van kabinetsleden. "GRECO takes note of the information provided by the Netherlands authorities and regrets that no tangible progress has been achieved on any of the recommendations contained in the Evaluation Report regarding persons with top executive functions since its adoption in December 2018." Alsof Halbe Zijlstra niet opeens een baantje kreeg bij VolkerWessels. Alsof vrouwenmepper Camiel Eurlings niet opeens achter het stuur van KLM opdook. Alsof ons 'maatschappelijk middenveld' niet helemaal dicht is geslibd met ex-politici die met een zak vol muntjes de baantjescarrousel bezet houden en elkaar iedere keer weer op een ander toestel tegenkomen. Alsof Menno Snel na de kinderopvangtoeslagaffaire niet in een warm ABP-bedje landde. Alsof de financiering van politieke partijen niet net zo transparant is als een pak vla. Alsof het CDA niet opeens een lijsttrekker opzij schoof na een mailtje van een donateur van 1,2 miljoen. Alsof D66 geen VPRO-documentaires regisseert. Alsof het ministerie van Justitie zich niet actief bemoeide met de vervolging van een actief politicus door het 'onafhankelijke' OM. Alsof bestuurders in Nederland allemaal integer zijn. Alleen omdat zij dat zelf zeggen.

NIETS GEDAAN

Voor de meeschrijvers: GRECO had ook nog acht aanbevelingen gedaan tegen de gierend uit de klauwen lopende corruptie bij douane en politie, en die zijn alle acht 'deels geïmplementeerd'. Gefeliciteerd hoor.