Voor iedereen die dacht dat Nederland geen bananenrepubliek was en het CDA geen door en door rotte club teringhonden, is er nu een statement van het partijbestuur. Het CDA maakt nu alvast de donaties van na 24 februari 2021 openbaar, waar in Het Document Dat Wij Inmiddels Zo Goed Kennen over wordt gerept.

Hier de tekst van Omtzigt

Uit het statement en de bijlage blijkt dat het CDA inderdaad aan het begin van dit jaar meer dan 1 miljoen euro kreeg van drie sponsors (hier nog even lachen om EW, dat suggereerde dat Omtzigt dit uit zijn duim zoog). In het persbericht van het CDA wordt vooral gewezen op de bijdragen van één man, chef fondsenwerver Hans van der Wind. Dat treft, want Hans van der Wind is de auteur van de mail van 28 november 2020 (twee weken voor het opstappen van De Jonge) op bladzijde 38 van Omtzigts document, waarin hij klaagde over hoe weinig sponsoren bereid waren de campagne van Hugo de Jonge te financieren.

Van der Wind schreef daarin letterlijk: "In de persoonlijke gesprekken die wij met Rutger en Raymond hebben gevoerd hebben we aangegeven waar ons inziens de huidige impasse door is veroorzaakt. Wij willen dat niet herhalen in deze mail maar zijn uiteraard voor toelichting bereikbaar." Oftewel: er is een reden dat niemand wil betalen, maar dat gaan we hier niet opschrijven want straks komt het nog in een vertrouwelijk document van Pieter Omtzigt terecht. Hans van der Wind geeft in het CDA-persbericht ook een statement, maar nergens verklaart hij waar die 'impasse' door is veroorzaakt en of deze impasse is verdwenen nadat De Jonge is vervangen door Hoekstra.

Impasse of niet, nadat Hoekstra als partijleider werd aangesteld doneerde Van der Wind in totaal maar liefst 1,2 miljoen aan het CDA. Opvallend genoeg is één schenking van 175.000 euro van Movet Beheer BV, een van de bedrijven van Van der Wind, al op 12 februari 2021 gedaan. Dat is 12 dagen voor de door het ministerie van BZK gestelde deadline van 24 februari. Ook geeft hij op 23 februari (1 dag voor de deadline) nog eens 175.000 euro. Toch staan deze bedragen niet in het door BZK gepubliceerde overzicht. Er kan natuurlijk een boedhoudkundige reden zijn waarom deze bedragen niet in dat overzicht staan, maar het CDA geeft die in het 'transparante' statement niet. Verder doneert Van der Wind vooral vlak na het einde van de campagne: 175.000 euro en 250.000 op verkiezingsdag 17 maart en nog eens 175.000 op 19 maart. Alsof hij gezegd heeft 'geef alles maar uit, ik pas wel bij wat na de campagne nog tekortkomen'.

Daarnaast hebben volgens het document de bedrijven Reggeborgh BV en Orbys (van de familie van wijlen miljardair Dik Wessels en zijn schoonzoon Henry Holterman) op 18 maart 2 ton gedoneerd via de Stichting Nederlands Ondernemingsklimaat (een stichting die volgens het CDA geen invloed op het beleid wil uitoefenen om bijvoorbeeld, we noemen maar wat, te zorgen voor een beter klimaat voor ondernemers). Deze bedrijven maken verder geen enkel statement.

Samenvatting: door deze 'transparantie' zijn er nog een hoop antwoorden niet gegeven. Had het CDA nou maar een kritisch lid dat daar een paar scherpe vragen over kon stellen.

INSTANT UPDATE: Er komt een congres!

Had nou maar naar Maxima geluisterd, Wopke!

Mensen, zoals het CDA