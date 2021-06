De inkt van de drukpers bij Dagblad De Limburger is nog niet eens droog (LEES ALLE 76 PAGINA'S OMTZIGT PAPERS OP HET INTERNET DOOR OP DEZE KLIKLINK TE KLIKKEN), maar de campagne 'Noem Pieter Omtzigt een labiele teringhond zonder de woorden labiele teringhond te gebruiken' bij het CDA is alweer lekker op stoom. Terwijl Wopke Hoekstra met een uitgestreken smoel vooral heel weinig zei en Hugo de Jonge lekker suggestief suggesties suggereerde, mocht Jack de Vries alvast even een paar onbelangrijke details ontkennen en/of bagatelliseren bij Dit is de Dag en kregen Haagse 'journalisten' subtiel wat 'informatie' ingefluisterd.

Zo kon de NOS op Radio 1 alvast melden dat anonieme CDA-prominenten erop wijzen dat Pieter Omtzigt op dit moment overspannen is (goh, hoe zou dat komen) en adviseerde Joost Vullings bij Op1 dat het nieuws over de drie sponsors die 1/9 Sywert doneerden stevig moest worden ontkend. En zojuist verscheen van Eric Vrijsen, Chef Fluistercampagnes Tegen Pieter Omtzigt Overnemen (zie ook) bij EW een stuk waarin, wij verzinnen dit niet, wordt gepleit voor het royement van Pieter Omtzigt bij het CDA.

In dat stuk wordt Omtzigt eerst verweten dat hij niet zo moet zeuren dat hij wordt tegengewerkt omdat hij zelf toch ook wel erg korte rokjes draagt. Daarna valt Vrijsen over een getallenfoutje omdat Omtzigt niet 974.000 maar 94.700 voorkeursstemmen kreeg (een nulletje te veel, zo precies leest Eric Vrijsen dus) en vervolgens schrijft hij: "Maar elders in zijn notitie slingert hij zware beschuldigingen in het rond. Het CDA heeft volgens hem van drie sponsoren 1 miljoen euro ontvangen en dat niet volgens de regels gemeld bij het ministerie van Binnenlandse Zaken."

Dat gaat over deze passage:

Waar staat 'tegen de regels'?

En dus concludeert Vrijsen: "Als dit waar is, dan is er een groot schandaal en moet Hoekstra aftreden. Partijvoorzitter Van Rij sprak het donderdagavond met klem tegen. Maar als Omtzigt dit zomaar verzint, dan is zelfs zijn burn-out geen excuus. Je kunt niet je partij en je partijleider zomaar van corruptie betichten. Dan is er maar één reactie mogelijk: het CDA royeert ex-Kamerlid Omtzigt." Echt. Hoe dan. Omtzigt beschuldigt zijn partij niet 'zomaar' van corruptie, maar schrijft dit in een stuk dat bedoeld was voor een interne commissie. Bovendien sprak Van Rij deze gang van zaken niet met klem tegen, maar zei hij alleen dat alles omtrent donaties volgens de regels is gegaan. En gisteravond meldde 'duider' Joost Vullings in Op1 al dat hij 'gehoord' had dat die schenkingen laat zijn gekomen en dus in het overzicht van volgend jaar zitten. Alles (ook de tekst van Omtzigt, die Vrijsen zo precies zegt te hebben gelezen) wijst erop dat de donaties na de deadline van 24 februari zijn gedaan.

Nou zijn er twee dingen mogelijk: óf Eric Vrijsen snapt dit niet, en dan is het een beetje dom dat hij het CDA aanspoort om Pieter Omtzigt te royeren voor het doen van een interne beschuldiging. Óf Eric Vrijsen snapt dit wel, maar laat het geen belemmering vormen om zijn fluisterende CDA-vrienden te kietelen met de suggestie dat de positie van Pieter Omtzigt onhoudbaar is geworden. Wij weten nog wel een scheldwoord voor zo iemand.