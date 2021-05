"Pieter Omtzigt staat op het punt te breken met CDA", kopt Elsevier. De inhoud van het lange artikel: anonieme 'bronnen in de partijtop', een 'bron dichtbij het Kamerlid' en dingen die 'te beluisteren vallen in de partijtop'.' Niemand onder eigen naam of functie. En: "Omtzigt was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar." Dat smaakt naar smerige Haagse spelletjes. De strekking van het artikel, dat aan Omtzigt allerlei gestes, aanbiedingen en tegemoetkomingen zijn gedaan door de partijtop maar dat hij maar niet wil happen, versterken het vieze smaakje. Er is zelfs een alinea waarin Omtzigt vergeleken wordt met de manier waarop Wilders uit de vvd vertrok.

Dat is een beroerde vergelijking. Wilders wilde ander beleid dan zijn partij. Omtzigt wil betere controle op de uitvoering van het beleid van zijn partij (en andere partijen). Over zijn controlerende taak is zijn eigen coalitie gevallen nadat het misdadige praktijken van Mark Rutte aan het licht bracht. En nu staat de Eik uit Enschede als een olifant in de formatiekamer: Wopkius Pilatus Hoekstra en Sigrid Kaag naaiden een zelfgeschreven motie van afkeuring aan het eigen pak voordat hun van Mark gescheiden wegen toch weer bij elkaar kwamen om een onbetrouwbare vorm van nieuw leiderschap in de oude zakken van Rutte 4 gieten.

Zolang Omtzigt bij het CDA zit (en zwijgt), is de positie van Hoekstra niet veilig maar is ook de toekomst van Rutte bij de vvd in gevaar. Want Omtzigt en Rutte dat gaat niet (meer), dus vvd en CDA ook niet. Wil de vvd met het CDA verder (in plaats van over links met acht splinters), dan moet Omtzigt eerst alsnog naar een functie elders worden gesensibiliseerd. Volgens het Elsevierverhaal hebben ze hem het ministerie van Sociale Zaken aangeboden. Hij zou wel gek zijn: Twee jaar tekeer gaan tegen de Belastingtop en dan als politiek verantwoordelijke moeten zorgen dat diezelfde ambtelijke misdadigers je helpen met het oplossen van een probleem dat onder Rutte kon voortwoekeren - dat overleef je niet tegenover de vierde schaduwmacht van een gecorrumpeerd ambtenarenapparaat.

Maar het CDA heeft haast: De clowns-act van de Jonge is uitgewerkt, Hoekstra is een onzichtbare partijleider in de tang tussen pluche en Pieter en de peilingen geven minus 4 aan na de toch al treurige 15 zetels op 17 maart. We hebben Omtzigt niet benaderd voor commentaar, maar we hebben wel een eigen idee: Zolang er geen Rutte IV geformeerd is (met het CDA er in), is er geen directe aanleiding tot opstappen. Omtzigt breekt pas met het CDA (of niet, dat kan ook gewoon) wanneer hij het zelf zegt, niet omdat een fluistercampagne vanuit de partijtop en de formatiekamers het tegen Elsevier mompelt zonder naam en toenaam. Ondertussen tikt Ruttes klokje. En dat van Hoekstra ook.