Een van de redenen waarom Derk Boswijk camera's in de Tweede Kamer wil verbieden is om te voorkomen dat Nederland ziet wat voor botte hork hij is. Vanmorgen komt de commissie Defensie voor het eerst sinds de verkiezingen bijeen dus wellicht probeert de CDA'er als voorzitter indruk te maken op zijn nieuwe collega's wanneer hij een grap maakt over sensibiliseren als de microfoon van Anne-Marijke Podt (D66) het niet doet. Het sensibiliseren van Kamerleden is niet zo heel erg grappig, probeerde een slachtoffer al eens aan Boswijk (en zijn fractievoorzitter Henri Bontenbal) uit te leggen maar dat was dus aan dovemansoren gericht. Tijdens het debat over de verkiezingsuitslag vorige week had Bontenbal het trouwens over het belang van democratisch ethos, woorden die CDA'er Harmen Krul een dag later ook in de mond nam tijdens het debat over de verkiezing van de nieuwe Kamervoorzitter en Martin Bosma (PVV) in het bijzonder. Maar die woorden gelden dus niet voor CDA'ers zelf weten we nu. BTW: Bontenbal blijft tussen het kerstballen verkopen door maar jankieballen over Omtzigt omdat die hem tijdens de campagne aanviel: "Het voelt voor mij heel oneerlijk."