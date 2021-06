De zaak Pieter Omtzigt is complex.

Ik ga het proberen uit te leggen.

Enerzijds een gedreven kamerlid. Anderzijds is hij toch gebleken te 'losbandig' te zijn. Natuurlijk eert iedereen hem voor het goede werk wat hij heeft gedaan. De vragen die hij terecht stelde. Maar er speelt iets op de achtergrond wat veel mensen niet weten of willen weten. En dat is namelijk dat Omtzigt in zijn gedrevenheid ook met enige regelmaat de partij en het land tot schaamte heeft gebracht.

Niet om de zaken die hij goed deed.

Maar om de zaken die hij fout heeft gedaan.

En daar is hij op aangevallen. Dat doet natuurlijk vreselijk veel zeer. Fouten maken en dan op de blaren zitten.

Je moet het vergelijken met Halbe Zijlstra (VVD). Die was minister van Buitenlandse Zaken en blunderde door een 'geheimpje' die hem was verteld via Jeroen van der Veer (die natuurlijk andere belangen had dan landsbelangen). Maar daarna was hij politiek natuurlijk dood. Hier maakt men de 'grapjes' "Halbe was erbij" maar de harde realiteit is anders. En dat is, hoewel velen het niet willen horen, dat een capabel politicus is genaaid door zijn eigen ego met de beste intenties.

Bij Halbe was dit ons waarschuwen over hoe de Russen ons zien, te weten;

'laffe liberale mietjes die omvergeworpen dienen te worden om een groter Rusland te bewerkstelligen' maar daarover te liegen om een 'bron' te beschermen.

In het geval van Pieter Omtzigt waren er al een paar kapitale blunders maar het MH17 debacle waar hij een Russische spion liet spreken op een bijeenkomst van de nabestaanden was voor velen in de politiek en het CDA een laatste blunder.

Hard? Ja.

Ik wil de man niet afkraken. Maar hij was wel een volksvertegenwoordiger en dan mag je zulke fouten niet begaan.

Laten we niet vergeten hoeveel goeds hij heeft gedaan met Renske Leijten (SP) o.a. maar we moeten ons wel beseffen dat m.u.v. van een paar anarchistische idioten dat we politici moeten hebben die slechts 1 doel dienen, wij de Nederlanders, en niet (per ongeluk) zich laten gebruiken voor vijandelijke doelen.

TL;DR: Het is zielig voor Omtzigt maar hij heeft het verkloot. Net zoals Zijlstra het heeft verkloot. Dat is de harde waarheid.

