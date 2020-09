Ron van Eijbergen lijkt behoorlijk wereldvreemd.



Dit soort praktijken is juist aan de orde van de dag. Dat de heer Zijlstra het niet zo nauw neemt met de waarheid, is de reden dat zijn vorige functie onhoudbaar is gebleken. Dat is landelijk bekend.



Dat men bij Volker Wessels, daar totaal niet aan tilt en hem toch graag in de gelederen opneemt zegt iets over de mores van het bedrijf. Daarbovenop weet je dus wanneer iemand zich leugenachtig manifesteert, dat hij zich leugenachtig manifesteert.



De enige juiste conlcusie is dat men daar bij Volkert Wessels juist op zit te wachten.



Verder doet mevrouw Nieuwenhuizen, exact wat je kunt verwachten van leden van de partij, met die meeste integriteitsschendingen. Namelijk integriteit schenden. Het feit dat de VVD ervoor pleit om kamerleden die over de schreef gaan minder hard te straffen, is in deze context veelzeggend. Niet de oorzaak aanpakken maar het gevolg afzwakken. Dan is het klip en klaar, waar men op uit is en ten bate van wie.



Nergens voor nodig om Wit-Rusland in een kwaad daglicht te stellen om zo af te leiden dat dit normale gang van zaken is in Nederland, onder VVD eindverantwoordelijkheid wel te verstaan.