Nederland is gewoon een door en door corrupt land. Alleen wordt er (relatief) wat voorzichtiger en vooral hypocrieter mee omgegaan dan in andere landen.

Dus niet 'ordinair' geld, maar in ruil voor een bepaalde positie of opdracht al dan niet via vrindjes/bevriende bedrijven/neven functies.

Corruptie wordt daarnaast vaak verkocht als lobbyen of als belangen(verstrengeling.) Of dat nu bij politici of politie is, justitie of wegenbouwers, gemeentelijk ambtenaren of welzijnsorg.