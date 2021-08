Gewoon doorlopen allemaal. Er is hier niets te zien. Gaat u zich maar drukmaken over de formatie, over de Grand Prix, over het Nederlandse Elftal, over het riool, over de NPO, over het NPO-riool, over de parkeertarieven, over de Taliban, over de friet die duurder is geworden, over de woningmarkt, over het verharde klimaat op sociale media, of over het hondje van Lil' Kleine. U hoeft zich in ieder geval niet druk te maken over minister Cora van Nieuwenhuizen die lobbyist wordt. Dat mag namelijk gewoon in Nederland. Dus is er niets aan de hand.