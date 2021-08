Vanmorgen werd bekend dat Cora van Nieuwenhuizen de zoveelste wegwezende inwisselminister is in het eeuwig demissionaire kabinet Rutte 3½. Ze wordt iets belangrijks doch onzichtbaars in de energielobby en zojuist lekte haar volledige afscheidsmail aan Rijkswaterstaat uit naar GeenStijl. Die staat integraal na de lees verder, maar we vissen alvast wat krenten uit de pap. Geinig is natuurlijk dat ze chauffeurs en catering bedankt voor hun hofhoudingswerk, maar opvallender is dat ze op zoek was naar "een betere balans tussen mijn werk en mijn privéleven". Ze wil haar weekenden terug, is wat daar staat. Ze had "de intentie om te beginnen na afloop van deze kabinetsperiode", maar die lijkt maar niet te willen eindigen dus heeft ze een handige dag gekozen (waarop opvallend formatienieuws de parlementaire pers beheerst) om semi-ongezien de pleiterik te maken.

Belangrijker is dat ze daarbij erkent dat het eigenlijk niet deugt om als minister voor een lobby van energiebedrijven te gaan werken: "Hoewel er geen directe raakvlakken zijn met mijn verantwoordelijkheden als jullie minister, kan de schijn van belangenverstrengeling niet worden vermeden." Waar schijn is, is vuur, zeggen wij altijd maar - het zal haar echt niet slecht uitkomen dat de wet die lobbywerk voor oud-bewindslieden verbiedt, stilletjes is vervallen voor haar. Bovendien is het echt niet netjes om tijdens je ministerschap te gaan solliciteren maar goed, bestuurlijke verantwoordelijkheid is onder Mark Rutte sowieso door alle ondergrenzen gezakt. En we moeten eerlijk zijn: afgezien van die vreselijke smiley, is het wel een hele vriendelijke en collegiale mail aan de mensen van Rijkswaterstaat. Nou doei Cora, en niet te veel haast maken met de uitvoering van dat klimaatakkoord svp. Want die kosten kunnen voor burgers wel eens net zo steil oplopen als die van het CHARM-project dat je nu van je bordje schuift...

Afscheidsmail Van Nieuwenhuizen aan Rijkswaterstaat

Van: Algemene Mededeling (RWS) < mailadres@rws.nl >

Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 12:28

Aan: _Heel RWS E2016 < mailadres@rws.nl >

Onderwerp: Persoonlijk bericht Cora van Nieuwenhuizen: afscheid

Beste collega's,

Vandaag wordt bekend gemaakt dat ik voorzitter word van de brancheorganisatie Energie-Nederland. Dit betekent dat ik per direct moet stoppen als jullie minister.

Terwijl ik nog volop aan het werk was als minister van IenW ben ik deze zomer benaderd voor het voorzitterschap van Energie-Nederland. Omdat deze baan in het hart van de energietransitie mij inhoudelijk zeer interesseert en het bovendien de kans biedt een betere balans tussen mijn werk en mijn privéleven aan te brengen, heb ik besloten de functie te aanvaarden. Hierbij had ik de intentie om te beginnen na afloop van deze kabinetsperiode.

Helaas heb ik moeten constateren dat het niet zuiver zou zijn om met deze nieuwe functie in het vooruitzicht deel uit te blijven maken van het kabinet. Hoewel er geen directe raakvlakken zijn met mijn verantwoordelijkheden als jullie minister, kan de schijn van belangenverstrengeling niet worden vermeden bij een deel van de besluitvorming in het kabinet. Daardoor heb ik de moeilijke beslissing moeten nemen om toch direct te stoppen als minister.

Het doet me verdriet om deze kabinetsperiode niet met jullie te kunnen afmaken. Niet in de laatste plaats omdat ik deze jaren met veel plezier met jullie heb samengewerkt aan alle lastige en leuke dossiers die op ons pad kwamen.

Bij mijn aantreden werd mij verteld dat IenW het meest crisisrijke ministerie is. Dat heeft zich deze jaren meer dan gemanifesteerd. De afgelopen jaren hebben we samen veel crises op ons bordje gekregen. Van het vreselijke ongeluk met de Stint, tot de stikstofcrisis. Van de droge zomer van 2018 tot de ramp met de MSC Zoe. Van COVID-19 tot de recente wateroverlast in Limburg. Iedere keer weer was het alle hens aan dek. En steeds ben ik onder de indruk geweest van hoe snel en pragmatisch het ministerie omschakelde om getroffen mensen en bedrijven te helpen. Ook de doortastendheid en organisatie van Rijkswaterstaat in dit soort situaties is indrukwekkend. Handen uit de mouwen en doen wat nodig is. Geen woorden, maar daden 😉.

Op sommige dossiers is het eigenlijk deze gehele periode alle hens aan dek geweest. Alles wat gebeurde rond Schiphol, Lelystad Airport, of eigenlijk de hele luchtvaart heeft continu onder een vergrootglas gelegen. Ook van de mensen bij verkeersveiligheid en stikstof is voortdurend heel veel gevraagd. Het afgelopen anderhalf jaar geldt dit bovenal voor het COVID-19 team en alle mensen uit de beleidsdirecties die daar inhoudelijk bij betrokken zijn.

Daarnaast koester ik mooie herinneringen aan onze successen deze -bijna- vier jaar. We hebben grote stappen gemaakt voor verkeersveiligheid, van het verbod op appen op de fiets en de Mono-campagne tot de 500 miljoen euro, die we beschikbaar hebben kunnen stellen om in alle gemeenten in Nederland daadwerkelijk infrastructuur veiliger te helpen maken. We hebben veel beheer en onderhoud van onze (vaar)wegen naar voren gehaald en ondanks alle tegenslag doorgewerkt aan de nieuwe aanleg, omdat uiteindelijk de meeste Nederlanders afhankelijk zijn van hun auto voor broodwinning, familiebezoek en voor de leuke dingen in het leven. We hebben Integraal Rivier Management geïntroduceerd en klimaatadaptatie op de agenda gezet, zowel nationaal als internationaal. Er ligt een steengoede luchtvaartnota met een vooruitstrevende agenda voor verduurzaming van de luchtvaart. Met de Green Deal van de maritieme sector hebben we ook de verduurzaming daar wind in de zeilen kunnen geven. We hebben hard gewerkt aan cybersecurity, risicogestuurd toezicht en handhaving en nog veel meer!

Ik wil alle mensen bij DGMO, DGLM, DGWB en DGMI en FIB/FEZ, HBJZ, KIM, RWS en ILT bedanken voor de goede samenwerking op deze en alle andere dossiers. De mensen van DCO en DBO dank ik voor alle ondersteuning.

Speciale dank wil ik uitspreken naar mijn directe team. Mijn PA, mijn chauffeurs en secretariaat, de kamerbewaarders en catering, mijn woordvoerders en persvoorlichter en mijn DBO adviseurs door de jaren heen. Zij hebben dichtbij me gestaan op alle leuke en moeilijke momenten, bij nacht en ontij en zijn met hun hulp en advies en warme collegialiteit van onschatbare waarde geweest.

Ik ben ontzettend trots en dankbaar dat ik jullie minister heb mogen zijn. Het ga jullie goed!

Hartelijke groeten,

Cora van Nieuwenhuizen