Dédain richting ons allen, dédain richting onze democratie. We worden dagelijks door de demissionairen in de bek gescheten, en wie nog durft te beweren dat het niet vreselijk stinkt is één van die schijtende politici zelf dan wel een van degenen die er baat bij hebben dat wij in de bek worden gescheten en dat het daarbij stinkt.

De stank is inmiddels niet meer te harden. Vandaag gaan we horen dat een optie met PvdA?GroenLinks geen optie is en dat een optie met de CU óók geen optie is, gewoon omdat de VVD en D66 samen optrekken, maar langs gescheiden wegen, omdat het niet over de inhoud gaat maar over wie het hoogste weet te klauteren op de apenrots, het alfamannetje of het alfavrouwtje, over wie er wie de beurt geeft.

VVD en D66 hebben bij de verkiezingen gewonnen, en daarmee heeft Nederland aan democratie verloren.