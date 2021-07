Als ze maar lang genoeg demissionair zijn, verdwijnen ze uiteindelijk allemaal alsnog. Behalve Mark en Sigrid, die blijven tot in lengte der eeuwigheid ruzieën om wie vanuit de bureaustoel in het Torentje met Brussel mag bellen om orders te ontvangen. Maar goed: per heden is bekend dat Stientje van Veldhoven (wie?), de D66-staatssecretaris voor Infra & Waterstaat (die zich gek genoeg in het buitenland 'Minister van Milieu' mag noemen) na het reces niet terugkeert. Niet demissionair en ook niet anderszins. Het landsbelang en haar verantwoordelijkheid drijven haar zo, hoepla, in de armen van een of andere vage bullshit-NGO met postmoderne missiestatements over respect en zo. Helemaal D66 dus.

Het AD heeft een interview persbericht met de "stralende staatssecretaris" (WTF, Hoedeman) waarin ze "groen is mijn rode draad" mag zeggen. In 2017 had Stientje zichzelf nog naar plek 2 van de kieslijst gedrimmeld, achter Pechtold, maar in 2021 stond ze ineens op 79 dus dat "nieuwe avontuur" (wederom AD) stond al een tijdje in de sterren geschreven. Alleen zit de demissionaire status en de vastgelopen formatie ff in de weg van een stille aftocht, dus dan maar de vlucht naar voren in een applausinterview. Op slotplek 80 van de kieslijst stond trouwens Ollongren, dus die is binnenkort ook pleite. Het demissionaire kabinet heeft op dit moment drie vacatures, maar verder is alles heel normaal in Den Haag.

Stientje blijft op loonlijst van Nederland

En waar we "vage bullshit-NGO" zeiden, bedoelen we natuurlijk: het World Resources Institute, waar onder andere het ministerie van Stientje en het ministerie van Kaag jaarlijks miljoenen aan overboeken vanwege het klimaat en het milieu en dat soort superbelangrijke dingen waar je eindeloos over kan vergaderen in conferentiezaaltjes met plastic flesjes spa en speltkoekjes. In Club Med feesten ze op het strand, in Nederland zit de corruptie in de netwerken onder de systeemplafonds. Nou, veel plezier met je nieuwe baan Stientje - nog steeds van onze centen!

Goh waar halen mensen hun complotten toch vandaan hè?

zomaar een voorbeeld

zomaar nog een voorbeeld

Nog meer transfertoestanden bij demissionair66

Zei iemand STOELENDANS?

Over PACE, dat door Stas Stientje naar het WRI-gebouw is gehaald

AFLEIDINGSMANOEUVRE!!??