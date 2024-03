Screenshotje van de online Volkskrant-column van Sheila Sitalsing hedenochtend vroeg. Met het schitterende "HIER MAG DE TEKST DANKJEWEL!" helemaal aan het einde. Inmiddels is het puzzelende zinnetje "HIER MAG DE TEKST DANKJEWEL! alweer weggehaald door de wakkere weekendeindredactie van dienst. En dat is jammer, want "HIER MAG DE TEKST DANKJEWEL! was de grappigste zin uit de verder tergendsaaie poepcolumn van Tante Sheila, over Geert Wilders, die meer standpunten inlevert alsdan [...] hier mag de eindgrap, dankjewel!