FOTO (ANP) GELDROP - Dinsdagmiddag 8 september 2015 is er bij NS station Geldrop een actie gehouden om treinreizigers tips te geven tegen fietsendiefstal. Met de actie willen Politie, NS en Gemeente Geldrop-Mierlo aandacht geven aan de torenhoge aantallen fietsen die bij het station gestolen worden.

Vrijheid. We waren bijna vergeten hoe het ruikt. Maar nu de avondklok, verplicht kijken naar Ab Osterhaus bij Op1 en de opmars van de doventolkerij eindelijk verleden tijd zijn geworden, blijken we het nog altijd niet verleerd. Vandaag verschijnt er in het AD een angstig stuk, ingestoken door de hardnekkige lobby van fietsslotkeurmerken, waarin de vrije burgers van het onafhankelijke koninkrijk der Nederlanden toch vooral wordt opgedragen twee sloten te gebruiken en hun rijwiel in het zicht te zetten, geketend aan een vast object op straat. Nou. Dat maken wij zelf wel uit. Er zullen vast wel cijfers over fietsendiefstal bestaan, maar wij hebben zelf onderzoek op Facebook gedaan en de laatste tijd hoor je veel minder over gestolen fietsen. Ja, e-bikes, die worden nog wel gejat. Maar iedereen, die kritisch nadenkt, heeft al lang uitgevogeld dat dat SCHAAPMOBIELEN zijn voor WEF-adepten.

Wij citeren: "Om de kans op diefstal te minimaliseren, adviseren politie, fabrikanten en verzekeraars sinds jaar en dag twee sloten te gebruiken, liefst met keurmerk. Fietsbezitters wordt verder aangeraden om hun rijwiel altijd aan een vast object te bevestigen en ook in het zicht."

Maar dan: "Een ruime meerderheid van de fietsers slaat de adviezen echter in de wind, blijkt uit het nieuwe onderzoek. Slechts 36 procent maakt gebruik van minimaal twee sloten. Minder dan vijf op de tien eigenaren (47 procent) verankert zijn of haar tweewieler aan de vaste wereld. Slechts een kwart zet een fiets in het licht neer."

Ha! Wij! Zijn! Nederland!