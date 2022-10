U gaat minder kerstverlichting in de winkelstraten zien de komende feestdagen en dat is de schuld van Poetin en zijn invloed op de energieprijzen. Deels omdat de door het internet kapotgeconcurreerde winkeliers zelf ook de stroomrekening niet meer kunnen betalen, maar blijkbaar ook om klanten niet te kwetsen. "We krijgen in de winter 160.000 mensen in het centrum die thuis worden geconfronteerd met een rekening van honderden euro's. Dus we willen irritatiemomenten, die heel begrijpelijk zijn, voorkomen." Irritatiemomenten? Van een paar lampjes? Wie zijn toch die overspannen idioten die geïrriteerd raken van kerstverlichting omdat ze zelf de rekening niet kunnen betalen? Fietsen die mensen ook zwaaiend met hun vuist langs tankstations als de brandstofprijs te hoog staat? Staan die in de supermarkt de A-merken de huid vol te schelden terwijl ze het huismerk in hun mandje laden? Hoe zijn we in hemelsnaam op het punt gekomen dat gezelligheid aanstootgevend is en nog erger: dat we rekening houden met dergelijke zeiksnorren? We begrijpen dat het leven onnodig duur is, maar dat betekent niet dat we het hele land direct in een rouwstemming moeten dompelen. Nederland kan juist wel wat feestelijke afleiding gebruiken deze feestdagen: wat vrolijkheid die ons wegtrekt uit de grimmige realiteit. Anders gaan we te veel nadenken over de staat van het land en dat levert pas irritatiemomentjes op.