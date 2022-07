Kent u het VVD-faalbeleid? Juist, het asielzoekersbeleid. Dat was altijd al kudt in 'welkom vreemdeling'-Nederland maar toen kwam VVD-Staats Ankie Broekers Knol (176) om het falende VVD-beleid nóg harder te laten falen. Waarop de VVD het Vrolijke Midden a.k.a. Bruggenbouwer Eric van der Burg naar voren schoof om als Staats het falend falende VVD-faalbeleid helemaal voorbij het voorstellingsvermogen van falen te duwen, linea recta de faalafgrond in. En Bente Becker ondertussen maar tassen dragen. Ohnee, dat is die andere tassendrager. Anyway. Dankzij VVD-faalbeleid slapen nu al dagen weken maanden asielzoekers in Ter Apel op stoelen (alsof het betaalde ambtenaren zijn) of gewoon buiten in tentjes ( alsof het Oerol-bezoekers zijn alsof het beesten zijn), want VVD-falen meets bureaucratie en dan krijg je wat Arnon Grunberg hier in deze geestige Volkskrant-column schrijft. RTL 'Nieuws'' had, om het VVD-faalbeleid weer eens in de spotlights te zetten, een video-item gemaakt waarin ene Ayman ('''17''') vertelt dat hij al 12 dagen in een laffe tent moet slapen. Wat gewoon waar is. Want: VVD-faalbeleid. (Want: VVD aan de macht, dus slapen asielzoekers in Ter Apel alweer dagen weken maanden op de harde grond, alsof het beesten zijn.) Maar nu ineens heeft RTL die video weer offline gecensureerd. En niemand weet waarom. RTL Nieuws wil ook niet zeggen waarom. Heel raar. Alsof RTL Nieuws ook wordt uitgegeven door De Persgroep Media en een bijproduct is van Woke.nl, zo raar.

Kijk, als het nou een video was op de site van de met belastinggeld gefinancierde zogenaamd 'publieke' omroep WNL, dan zouden we het snappen. Iedereen weet dat WNL een door de staat gesubsidieerd VVD-propaganda-orgaan is (waar ze niks te vrezen hebben, want alleen als Ongehoord Nederland buiten de lijntjes kleurt gelden er strenge regels en harde sancties, dan ineens wél). Telegraaf, idem. Maar RTL Nieuws? Huh?

Heeft Eric van der Burg gedreigd de redactie te bestoken met snoeiharde dixieland-playlists? Dreigmailtjes van het COA in de spam? Of Shula Rijxmant de hoofdredacteur van RTL Nieuws soms met iemand uit de VVD-top? Bolkestein weer ja? Hoe zit dat, RTL Nieuws? Doet eens melden! Waren de millennials op de redactie gekwetst soms? Kim Koppenol woest omdat teveel mensen teveel negatieve tweets over RTL retweeten? Pislink Unilever aan de lijn? Peter van der Vorst bang voor Tim Hofman in de tuin? WAT DAN????

Nogmaals: wat in die video is te zien is gewoon de waarheid. Kijk maar: Buiten slapen. Buiten slapen. Buiten slapen. Buiten slapen. Buiten slapen. Buiten slapen. Buiten slapen. Etc. Etc. Etc. Als beesten. Met dank aan 'humaan' VVD-beleid.

RTL Nieuws, doet eens uitleggen dan?

Hebben ze eigenlijk een Ombudsman (V) bij RTL Nieuws?

Instant Update: Groningen wil Ter Apel helemaal sluiten.

Maar WAAROM?

Had die gozer z'n hele verhaal verzonnen alsof de VVD-realiteit nog niet erg genoeg was?