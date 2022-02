Te koop! 112m2 superieur Nijmeegs woongenoot met als vraagprijs een bijna gratis 350.000 euro, slechts één stapje boven 'weggeven' of 'verloten'. Mogelijk winnend bod volgens GeenStijl = € 410.300, zo rond het gemiddelde daaro, maar wat weten wij nou van het afzuigen van verkoopmakelaars in het fietsenhok. Waar we wel iets van weten is interieur, esthetiek en de kleur bruin. Meneer de verkoper had zijn Eames en Cuno Frommherz-designtroep net aan de weg gesmeten en toen bleef deze - excuse our Nijmeegs - teringbende over. Fiets in de versmolten garage-schuur-woonkamer tussen tachtig wandklokken, gereedschap, loshangende meuk, rondslingerende zooi. Een kruimelig neuqbed in een soort gereedschapsberging, die platgeslagen Purno moet wel de meest trieste plek van Gelre zijn, en dan een troepzolder uit de hel plus een kelder om eens lekker wat kleuters te verstoppen. Bieden maarrrrr!