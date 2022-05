De jeugdzorg in Nederland is to-taal, maar dan ook to-taal kapot. Dat wisten we eigenlijk al, dat voelden we aan ons water toen bleek dat er 1115 kinderen van toeslagenouders uit hun huizen zijn geroofd, en we werden er maar weer eens op gewezen toen het Nederlands Jeugd Instituut onlangs zei: 'Oh ja, die richtlijn over ontvoerde kinderen terugbrengen naar hun eigen ouders, die voeren we al jaren veel te streng uit'. En nu is er een factsheet van de KNAW over de situatie rond de uithuisplaatsingen in Nederland. (complete tekst DAAARRR). Wij vatten de conclusie (daar-valt-je-bek-van-open-screenshot na de breek) even voor u samen: er zijn in Nederland 37.500 kinderen uithuisgeplaatst, niemand kan controleren of die uithuisplaatsingen terecht zijn, de uitvoering van de uithuisplaatsingen is één grote teringzooi en in de praktijk pakken de uithuisplaatsingen heel vaak erg slecht uit voor de kinderen. En oh ja, ouders die proberen op te komen voor hun rechten, en die van hun kinderen, worden door de overheid platgewalst. Maar o o o wat hebben we toch een behoefte aan nuance!