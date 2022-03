Even twee technische dingen vooraf. Ten eerste: nee, bij Sylvana zijn haar kinderen (nog) niet uit huis geplaatst, al is haar 18-jarige zoon wel naar een begeleid wonen project verhuisd. Maar Sylvana is wel een erkend slachtoffer in de toeslagenaffaire, dat op het punt staat uit haar huis gezet te worden en daarom misschien alsnog haar kinderen verliest. En ten tweede: bij een hoop dingen in dit verhaal horen we u al denken (en denken we zelf ook) 'tja Sylvana, dat is misschien niet reuze handig, tja Sylvana, dat is misschien niet even slim'.

Maar dat is dus het grote probleem met de toeslagenaffaire. En dat is dus het grote probleem met Mark Rutte die zegt dat er bij de gezinnen waar de kinderen ontvoerd zijn 'meer aan de hand is'. En dat is dus het probleem met het Nederland dat je krijgt als je de harde aanpak van de vvd mengt met een dot toeslagenpaternalisme van het CDA, een scheut gratis geld van de PvdA en een flinke dosis 'laat iedereen vrij, en iedereen die niet precies is zoals wij vallen' van D66.

Het probleem voor mensen bij wie het allemaal niet precies gaat zoals bij de modelgezinnetjes in de modelwoninkjes in de modelwijkjes waar alle modelambtenaartjes wonen. Het probleem voor mensen die door de overheid geholpen zouden moeten worden. Het probleem voor mensen die door de overheid kapot zijn gemaakt. Het probleem voor mensen die van de hoogste rechter in dit land ten onrechte ongelijk kregen.

En het probleem, meneer, dat blijft.

Dus. Dat in het achterhoofd hebbende: lees deze reportage over Sylvana (36), moeder van drie kinderen en slachtoffer van de toeslagenaffaire. En kijk dan nog eens naar bovenstaand filmpje waarin Mark Rutte doet alsof die 1115 staatsontvoeringen, geen staatsontvoeringen zijn.

Dit gaat ook maar door (draadje)