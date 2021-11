Er is al EEN TRIBUNAAL in Nederland en het heet RAAD VAN STATE. Het hoogste bestuursrechtsorgaan van het land, voorheen van CDA-dinosaurus Donner en nu van beroepsburgemeester Thom De66 Graaf, heeft zich tamelijk buitengerechtelijk gedragen ten aanzien van toeslagouders. Of liever gezegd: het heeft toeslagenouders bij hun burgerrechten weggehouden. Dat is wel even wat ernstiger dan een lijzige FvD'er die een priemend vingertje naar een Mager Mannetje van D66 wijst in de Kamer, dunkt ons. Maar zoals het een goede maffiastaat betaamt, mocht de Raad van State zijn eigen rol onder de loep leggen en dat hebben ze natuurlijk uiterst selectief gedaan: door niet te spreken met de onthullers van het toeslagenschandaal, kunnen ze vanmiddag om 14:00 uur een rapport uitbrengen waarin ze vast wel een paar "verbeterpunten" en "leermomentjes" zullen aanstippen, maar waarmee geen enkel vernield leven terug op de rails wordt gezet en toekomstige knevelarij niet kan worden uitgesloten.

Alle ophef over DE TOON ten spijt: daarmee blijft Mark Rutte een veel reëelere dreiging voor individuele vrijheid en burgerrechten dan - bijvoorbeeld - een Baudet. De demissionaire half-despoot maakt beleid, heeft de macht in handen en de instituten in zijn zak. Thierry en trawanten tieren wat, maar Rutte haalt op valse gronden kinderen bij hun ouders weg en voert zonder helder doel of duidelijke einddatum gevaarlijk falende QR-passen in. Je kan de Raad van State ondertussen horen grinniken dat hun toeslagenrapport vandaag verzuipt in tribale tribunalenruzies. Om 14:00 uur wordt het uit een onderste la op de Kneuterdijk gehaald, om half drie twittert Baudet of één van zijn Gideonsbendeleden weer iets aanmatigends om alle aandacht op te eisen en om half vijf gaan we aan het bierrr. Een glas, een plas, en in het Torentje hangt echt te veel vuile was.

UPDATE: Firma De Graaf & Kartelgenoten denkt er met een slappe "sorry" vanaf te komen: "Ouders die in de problemen zijn gekomen omdat wij te lang de strenge lijn hebben toegepast, bieden wij onze excuses aan. We hadden deze ouders betere rechtsbescherming moeten bieden."

Update: Hele rapport hierrr in pdf.

Lekker jezelf intern laten interviewen door jezelf

Rutte wil zijn eigen rotzooi niet opruimen