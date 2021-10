De eerste vraag die in me opkomt is de volgende: als nu, achteraf en onder druk van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, in een 'zeer kritisch rapport' letterlijk wordt gesteld dat rechters steevast de kant van de belastingdienst kozen en aan 'tunnelvisie' leden, hoe erg moet het dan in zijn algemeenheid zijn met die tunnelvisie? Ik bedoel, het is nauwelijks voorstelbaar dat we hier met een uniek geval van tunnelvisie te maken hebben en dat voor het overige die rechters altijd alles in volle breedte bezien. Je hebt eerder de neiging om het tegenovergestelde te denken, dat tunnelvisie bij onze rechters schering en inslag is.

Een tweede vraag is dan hoe die tunnelvisie te verklaren is. Met name of er dwarsverbanden zijn tussen uitvoerende macht en rechterlijke macht die deze neiging om de kant van de overheid te kiezen en de burger in de stront te laten zakken kunnen verklaren.

Ik heb het onbehaaglijke gevoel dat hier slechts een tip van de sluier is gelicht, en dat zich onder die sluier een stinkende beerput bevindt.