"Maar aan openheid zit ook ‘het risico dat de schijnwerpers eerder op personen worden gericht. Bij vermeend falen wordt dan snel gevraagd of dat geen personele consequenties moet hebben. Dat treft bewindspersonen en steeds vaker ook ambtenaren. In de kinderopvangtoeslagenkwestie kwam zelfs het strafrecht even in beeld.’ Dat is volgens De Graaf geen goede ontwikkeling".... Thom, is dat geen goede ontwikkeling? Dat is nou juist openheid van zaken. Dat is verantwoordelijkheid. Dat komt bij de functie. Hoe hoger de boom, des te meer verantwoordelijkheid draag je. Daar hoort een passend inkomen bij. Die druk verdien je. Ja, je leest het goed; die druk, dat is een privilege. Je komt niet hogerop zonder druk. Kun je daar niet tegen, dan kun je maar beter een baantje in de luwte zoeken met minder verantwoordelijkheid en een lagere beloning.

Ander punt is; als er voldoende en volledig was geïnformeerd, dan was het nooit zo'n puist geworden. Dan was die tijdig leeg geknepen en de schade was te overzien geweest. Maar juist door het gebrek aan openheid en de zorg dat er verantwoordelijkheid wordt genomen kun je voorkomen dat een fout geen catastrofe wordt. Zoals nu wel gebeurd. Eigenlijk zegt Thom; we veranderen niet. Het blijft zoals het was. Thom is dom. Wees geen Thom.