De Graaf D 66: Wij staan als D 66 voor de gekozen Burgemeester week later is meneer geheel ongekozen de baas van Nijmegen.

De Graaf: Pim Fortuin zou het lijk van Anne Fr ....... en dat ik hoef ik hier niet te herhalen.

Vorig jaar is deze hele enge nare gevaarlijke achterbakse man benoemd in een heel belangrijke functie bij een heel belangrijk betrouwbaar ( zou je denken ) instituut maar nee hoor ook de RvS is onderhevig aan de bestuurlijke rot in NL anno 2020, ik wist het we konden zo iets verwachten.

Zet hem op de stoep en voorkom meer ellende en irritatie.