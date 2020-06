Wat een klootviool. Het probleem is niet dat er foutjes of fouten gemaakt worden. Het probleem is dat er niemand op de rem trapt en zorgt dat fouten erkend en hersteld kunnen worden. Dat iemand ten onrechte beschuldigd wordt van fraude, dat is te begrijpen, maar dat het ministerie vervolgens doorpakt en mensen die niks hebben gedaan moedwillig kapot maakt omdat dat anders slecht zou kunnen afstralen op een 'topambtenaar', dat is het probleem. Maar goed, de baantjes carousel in stand houden is natuurlijk prioriteit nummer 1 voor de meeste politici en het volk komt op 3 of lager.

Kees, het probleem wordt veroorzaakt door mensen die er exact als jij in zitten, mensen die geen consequenties durven te stellen aan grove, moedwillige overtredingen of incompetentie van bevriende ambtenaren. Mensen die het niet willen horen als er een probleem is en de berichtgever proberen af te schieten zodat je kan zeggen dat je van niks wist als het vanwege je eigen beleid zo'n puinzooi is geworden dat het via de media naar buiten moet komen.