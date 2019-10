Beste staatssecretaris Menno Snel. Zolang u zich met halve toezeggingen en hele leugens van de toeslagenaffaire probeert af te maken. Zolang u godbetert worstenfabrikant Piet Hein Donner de commissie laat leiden die onderzoek doet naar de misstanden. Zolang er dus iedere keer weer rotnieuws over die schandalige aanpak van onschuldige toeslagontvangers naar buiten komt, zoals nu over nog veel meer door de Belastindienst gedupeerde ouders. Zolang de fractievoorzitter van uw partij (D66) liever zijn brillenglazen controleert dan de regering. Zo lang blijft al dat rotnieuws op u afstralen. Want u bent verantwoordelijk voor die boevenbende, die willens en wetens wetten overtrad, rechters (en Volkskrantvrouwtjes) om de tuin leidde en mensenlevens letterlijk kapotmaakte. Neem die verantwoordelijkheid. Ga dan.