Nog 10 minuten. En dan weten we het. Het = Het Grote Rob Jetten Nieuws du Jour. Al meer dan 24 uur wordt er driftig gespeculeerd over de next move van de charismatische D66-leider die dit land sterker uit de crisis haalde, honderden bejaarden- en ziekenhuizen, scholen, dijken en wegen liet bouwen, die met harde hand regeerde in penitentiaire inrinchtingen en eigenhandig Schiphol op Zee bouwde. Wat wordt het? Gaat hij Eva Jinek opvolgen? Komt het referendum terug? Gooit hij Kees Verhoeven uit de fractie wegens dat geflikflooi met stagiaires? Pleit hij voor een verdubbeling van de veestapel? Is hij tijdens reces op de fiets naar Chateau Meiland geweest, en op de terugweg Parijs opgeblazen? Of kondigt Rob dan eindelijk het langverwachte vertrek van de omstreden Kajsa Ollongren aan? VERTEL!

Update: Hij heeft zijn ogen laten laseren. Van uw geld.