Deze toeslagenkwestie is slechts een afleidingstoneelstukje voor de veel diepere misère bij de fiscus. Even uit eigen ervaring: vorig jaar legde fiscus beslag op mijn volledige bankrekening. Op mijn vraag aan de deurwaarder: hoe meet ik nu eten kopen kreeg ik een rechtstreeks telefoonnummer van de Ontvanger. Ik bellen: dit zijn de fouten die u (de Ontvanger dus) heeft gemaakt en dit zijn de correcties (ik ben aardig fiscaal onderlegd). Tevens gaf ik blijk van mijn verbazing over de beslaglegging: letterlijk gaf ik aan in de veronderstelling te leven dat de doodstraf in Nederland was afgeschaft. Van de andere kant ging de hoorn op de haak. Twee dagen later belde ik terug: het rechtstreekse nummer was opgeheven was de automatische melding. Mijn geld heb ik tot op de dag van vandaag nog niet terug gezien, maar dat levert qua rente meer op dan mijn spaarrekening, dus ik heb geen haast.

Belastingadviseurs zijn unaniem: de fiscus is letterlijk niet meer in staat om te communiceren. Dreigen gaat overigens nog steeds prima: www.vrijspreker.nl/wp/2013/04/de-dwan... Downloadt u anders de pdf van de Belastingdienst zelf over de instructies invordering en belastingdeurwaarders. Ik durf gerust de stelling aan dat dit op jaarbasis honderden Nederlanders die toch al aan het eind van hun latijn zijn het leven kost. Vaker wel dan niet zijn financiële problemen een factor van betekenis bij zelfmoord en zogenaamde familiedrama's.

Ik wens Pieter Omtzigt dan ook veel succes bij deze zoveelste kruistocht zijnerzijds. Dat idee van een parlementaire enquête is zo gek nog niet, ware het niet dat ik de rest van de coalitie niet vertrouw om hier naar beste eer en geweten hun taak als volksvertegenwoordiger uit te oefenen. Dat is nou eenmaal niet bevorderlijk voor je carrière (en dus je portemonnee).